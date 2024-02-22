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نقابة الصحفيين تدعو منظوريهاالى المشاركة بكثافة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الاثنين المقبل

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 34 ث
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة قواعدها النقابية وكلّ الصحفيين، الى المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، التي تنظمها يوم الاثنين القادم (26 فيفري الجاري) أمام مقرّها بالعاصمة، من خلال الحضور بكثافة في الوقفة التضامنية ودقيقة صمت بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

كما دعت نقابة كافة الصحفيين في بلاغ لها اليوم الخميس، وسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية (جهويا و مركزيا) الى المشاركة في فعاليات هذا اليوم العالمي، من خلال تنظيم وقفة تضامنية أمام مقرّات العمل، والمشاركة في دقيقة الصمت على الساعة منتصف النهار، ترحما على أرواح الشهداء الصحفيين الفلسطينيين.

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وتنظم نقابة الصحفيين فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.



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