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تأجيل إضراب أعوان الوطنية للنقل بين المدن إلى يومي 29 و30 أفريل 2024

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 18:56 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تقرّر تأجيل إضراب أعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن الى يومي 29 و30 أفريل 2024، وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل، الخميس.

وأفادت الوزارة أن تأجيل الإضراب، الذّي دعت إلى تنفيذه الجامعة العامّة للنقل يومي 28 و29 فيفري 2024، إثر عقد جلسة صلحية، الخميس، بمقر الادارة العامة لإدارة النزاعات، بحضور الرئيسة المديرة العامة للشركة و ممثل وزارة النقل والكاتب العام لجامعة النقل والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركة.


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