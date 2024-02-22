صفاقس : العمل الموسيقي "أقوى من الأيام " للفنانة الشابة عزيزة بيار...رسالة أمل لتحدي الصعوبات

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"أقوى من الأيام" ... هو عنوان العمل الموسيقى الفردي الجديد للفنانة التونسية الشابة أصيلة مدينة صفاقس، عزيزة بيار.

وقالت الفنانة عزيزة بيار، إن "عملها الموسيقي الفردي الجديد هذا، هو من كلمات وألحان مروان الحاج ساسي، وتوزيع أيمن الغمقي. وهو يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية الغربية ليريك، والموسيقى الإلكترونية.

وأضافت، خلال ندوة صحفية عقدتها مساء الأربعاء، بمدينة صفاقس، أن هذا العمل هو الثالث في رصيدها، وأنها تسعى من خلاله إلى وإبلاغ رسالة للعموم وخاصة للنساء، مفادها أنه "مهما قست الأيام والصعوبات، كونوا أقوى منها لأن الحياة تكون أحلى بالانتصار على الصعوبات". وقالت في هذا السياق إن "أقوى من الأيام ... هو مولود جديد جاء بعد مخاض عسير عشته في حياتي".





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وأوضحت أن هذا العمل الموسيقي، يأتي بين عملين موسيقيين آخرين لها هما "نفس" الذي يجمع بين التراث الموسيقي التونسي الأصيل، والموسيقى العالمية، والعمل الفني الذي تستعد لإعداده "هي هي"، وهو ألبوم من كلماتها وألحانها".

والفنانة عزيزة بيار، خريجة المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، هي أستاذة موسيقى مختصة في الغناء الغربي، والعلاج بالموسيقى، وقد بدأت مسيرتها الفنية بتقديم عروض في المهرجانات والحفلات، وشاركت في برنامج "سفيان شو" التي تحصلت فيه على الجائزة الأولى، كما شاركت في برنامج المواهب الموسيقية الشابة، التي كان لها على إثره مولود جديد بعنوان "نجنح ونطير " سنة 2013.

وقدمت عزيزة بيار عدة عروض فنية في المسرح البلدي والمسرح الصيفي في صفاقس، ولكن جل مشاركاتها كانت خارج الوطن وخاصة في مسارح باريس وألمانيا، وقد شددت في الندوة على أنها تتوق إلى تحقيق العالمية انطلاقا من بلدها وفق تعبيرها.