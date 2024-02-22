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الرابطة 1- مجموعة تفادي النزول - حكام مقابلات الجولة الرابعة

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 16:07 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
السبت 24 فيفري
في ملعب قفصة - س 14
قوافل قفصة - النادي البنزرتي نضال اللطيف
...

الاحد 25 فيفري
في ملعب منزل بورقيبة -س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي خالد قويدر
في ملعب المرسى - س 14
مستقبل المرسى - مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي
في ملعب بنقردان - س 14
اتحاد بنقردان - اتحاد تطاوين حمزة جعيد


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