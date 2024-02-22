الرابطة 1- مجموعة تفادي النزول - حكام مقابلات الجولة الرابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

السبت 24 فيفري

في ملعب قفصة - س 14

قوافل قفصة - النادي البنزرتي نضال اللطيف



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الاحد 25 فيفري

في ملعب منزل بورقيبة -س 14

الاولمبي الباجي - نجم المتلوي خالد قويدر

في ملعب المرسى - س 14

مستقبل المرسى - مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي

في ملعب بنقردان - س 14

اتحاد بنقردان - اتحاد تطاوين حمزة جعيد