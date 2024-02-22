سليانة: انطلاق نشاط الشباك الموحد لاستكمال إجراءات سفر الحجيج

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انطلق صباح اليوم الخميس، بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، نشاط الشباك الموحد لاستكمال إجراءات السفر لفائدة 125 حاجا وحاجة من ولاية سليانة، لتتواصل مهامه الى غاية مساء اليوم، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية صلاح الدين الحاج الطيب.



وأضاف الطيب في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الشباك الموحد يجمع جميع المتدخلين في إتمام إجراءات الحج، بما في ذلك الشركة الوطنية للخدمات، وممثلين عن البنوك والبريد، وعن الخطوط السعودية وكافة الحجيج المعنيين، على ان تشمل الخدمات تغيير العملة، واقتطاع تذاكر السفر وعمليات الحجز

وأشار الى أن عدد الحجيج بلغ خلال السنة الفارطة 156 حاجا و حاجة، فيما انخفض العدد هذا الموسم اعتبارا لغلاء تكلفة اداء المناسك، واشار الى الانطلاق في تنظيم أيام توعوية تحسيسية لفائدة الحجيج موزعة بين أيام قبل شهر رمضان (خلال شهر مارس) وأخرى قبل موعد السفر، سيؤمنها 7 وعاظ بكافة المعتمديات بالاشتراك مع المصالح الجهوية للصحة وشركة الخدمات و الاقامات



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يذكر أن انطلاق نشاط الشباك الموحد أشرف عليه والي الجهة و حضره المعتمدة الأولى ومعتمد سليانة الجنوبية وممثلي الهياكل المتدخلة

