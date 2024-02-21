الدوري الأوروبي: مواجهات حاسمة في إياب الدور ثمن النهائي الخميس

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تنطلق الخميس مباريات الإياب بالدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي ستشهد مواجهات قوية من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

وسيحل ميلان ضيفا على رين الفرنسي في مواجهة تبدو سهلة نسبيا للفريق الإيطالي الذي كان قد حسم مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، ما يؤشر لاقترابه من التأهل للدور المقبل.

وسيستضيف روما الإيطالي فريق فينورد الهولندي في مواجهة خارج التوقعات، بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما.

وسيستقبل مارسيليا الفرنسي فريق شاختار دانييتسك الأوكراني بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في لقاء الذهاب، ويتطلع مارسيليا لتعويض إخفاقاته في الفترة الأخيرة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في آخر ست مباريات بالدوري المحلي، ما أدى لتراجعه للمركز التاسع على جدول الترتيب، وتسبب بإقالة مدربه غاتوزو.



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وسيستضيف قره باغ الأذربيجاني فريق سبورتينغ براغا البرتغالي في مواجهة تبدو محسومة نظريا لأصحاب الأرض بعد الفوز في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما يسعى سبورتينغ لشبونة البرتغالي لتأكيد تفوقه على يونغ بويز السويسري بعد الفوز عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وستكون مهمة تولوز الفرنسي صعبة لتعويض خسارته بهدف لإثنين أمام بنفيكا البرتغالي بركلتي جزاء للأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا، بينما سيبحث سبارتا براغ التشيكي عن تعويض خسارته على أرض غلطة سراي التركي بثلاثة أهداف لهدفين.

من جهته، سيبحث فرايبورغ الألماني عن حسم تأهله عندما يستضيف لانس الفرنسي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.