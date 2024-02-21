بنزرت: تنفيذ قرارات هدم وإزالة لبناءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بمنطقة العسة ببنزرت الجنوبية

وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العملية تندرج في إطار استراتيجية جهوية تهدف للتصدي لكل أشكال الخروقات والتعدي على الملكين العمومي والخاص بأنواعه الترابي والبحري والغابي، حيث تولت كل من مصالح المعتمدية والحرس البحري وبلدية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز ووكالة حماية الشريط الساحلي، تنفيذ حملة هدم وإزالة لبناءات أقامها أصحابها بالصلب وبالخفيف (مجموعة شرفات وجدران وأسقف عشوائية)، بالإضافة الى إزالة عدد من مظاهر التحوز بالملك العمومي البحري بالمنطقة مقامة على غير الإجراءات والصيغ القانونية.يشار إلى أن ذات المصالح الرقابية الجهوية تولت مطلع الشهر الجاري، بمعية السلط المحلية، تنفيذ 23 قرار هدم وإزالة لبناءات عشوائية بمنطقة كاف عباد بمعتمدية سجنان، كما تولت تنفيذ 19 قرار هدم وإزالة بمنطقة رفراف أمس الثلاثاء، مع تواصل الجهود في بقية مناطق ومعتمديات الولاية، بحسب مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي ببنزرت.