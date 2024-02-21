انعقاد الدورة الثانية من تظاهرة جامعة تونس المنار منارة الثقافات

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على أنغام الأغنية الفلسطينية "يا طالعين الجبل"، انطلقت فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة " جامعة تونس المنار منارة الثقافات" التي تنتظم اليوم الأربعاء، بالمركب الجامعي فرحات حشّاد بالمنار، بمشاركة الطلبة الدوليين المرسمين بمختلف أقسام الجامعة ومئات الطلبة التونسيين.



وقال رئيس الجامعة معز شفرة في افتتاح هذه الدورة، أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة، التي كان من المزمع عقدها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، غير أنه تم تأجيلها إلى 21 فيفري الجاري بسبب العدوان الصهيوني على غزة، هو تسهيل إدماج الطلبة الدوليين البالغ عددهم، هذه السنة، زهاء 500 طالب من 37 جنسية يدرسون بجامعة تونس المنار، بما يعكس انفتاح الجامعة على محيطها وسعيها الدائم لاستقطاب الطلبة الدوليين.





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ولفت في هذا السياق إلى مشاركة طلبة من عدّة بلدان، على غرار فلسطين، والأردن، وموريتانيا، وتركيا ، وكوريا الجنوبية، وجمهورية الصين الشعبية، والكوت ديفوار، ورومانيا، والكاميرون ، وجزر القمر، والغابون، وايطاليا، بمعرض للزي التقليدي والحلويات والمأكولات التقليدية الخاصة ببلدانهم ضمن هذه التظاهرة، فيما تساهم بلدان أخرى بتأثيث بعض الفقرات الفنية والفرجوية.



وأشاد المتحدّث، بالجهد الذي يبذله طلبة الجامعة في انجاح هذه التظاهرة حيث ساهموا بنسبة 80 بالمائة من عملية التنظيم، لافتا إلى أن هذه النسخة ستشهد اختيار ملكة جمال من بين الطالبات طبق مقاييس تشرف عليها لجنة ترأسها نائبة رئيس جامعة تونس المنار فضيلة الدرّاجي.



وشاركت، حسب رئيس الجامعة، عدة جمعيات من بينها جمعية تراثنا ونوادي جامعية وديوان الخدمات الجامعية والجامعة الدولية للطائرات الورقية في تأثيث مختلف فقرات التظاهرة وتقديم عروض مختلفة، مفيدا، أن برنامج الدورة يتضمن أنشطة رياضية غير تنافسية من قبيل رمي القوس على الطريقة التركية وورشات لتعليم لغة الإشارة وصنع الطائرات الورقية وتعليم فنون طي الورق على الطريقة الصينية.



وانتظمت بالمناسبة، حصص لتذوق أكلات من الموروث الغذائي لبلدان الطلبة الدوليين وكذلك عروض فلكوروية وأخرى لأزياء تقليدية وتراثية، كما أقيم عرض للفروسية قدّمه طالب تونسي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.





