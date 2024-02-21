اهتمام فرنسي بالاستثمار في الجنوب التونسي في مجالات السياحة البديلة والصناعة والنسيج والتكوين المهني

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أكد رئيس فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا، جان ماتيو ديلاكور، اهتمام العديد من المؤسسات الفرنسية بالاستثمار في الجنوب التونسي خاصة في مجالات السياحة البديلة والصناعة والنسيج بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني .



ويأتي تصريح ديلاكور، خلال لقاء جمعه، امس الثلاثاء، بكاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، تطرق إلى الإمكانيات والفرص المتاحة لتبادل الخبرات في ما يتعلق بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب بحث فرص الاستثمار في جهة الجنوب وخاصة ولايتي مدنين وتطاوين.





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وأكد كاتب الدولة، في هذا السياق، الاستعداد للإحاطة بهذه المشاريع وتوفير المرافقة الضرورية لها من قبل هياكل الوزارة المعنية بما يساعد على إنجازها فى أفضل الظروف والآجال خاصة وان من بين المساهمين فيها والمشجعين على تجسيمها، افراد من الجالية التونسية بفرنسا، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد، مساء الثلاثاء.



وثمّن عبد الحفيظ ، خلال اللقاء الذي جرى، خاصة بحضور رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدنين، اهتمام فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا بالاستثمار في تونس، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تعتزم الفدرالية الفرنسية إنجازها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالجنوب، وخاصة بولايتي مدنين وتطاوين.



ويؤدي رئيس فدرالية المؤسسات الصغرى بفرنسا، جان ماتيو ديلاكور، زيارة عمل إلى تونس مرفوقا بوفد من رجال الأعمال بهدف التعرف على فرص الاستثمار بجهة الجنوب.