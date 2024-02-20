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وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل الى إمارة موناكو على رأس وفد من رجال الأعمال

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 20:42 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يؤدّي نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى إمارة موناكو، من 21 إلى 23 فيفري الجاري، رفقة وفد من رجال الأعمال التّونسيين يتقدمه سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وسيترأس الوزير رفقة نظيرته المونغاسكية، أشغال اللّجنة الثنائية للشؤون الخارجية بين تونس وإمارة موناكو، بالإضافة إلى المنتدى الإقتصادي المنظّم من قبل الإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الاقتصادي المونغاسكي، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.

...

كما سيجري الوزير خلال الزيارة، مقابلات مع عدد من المسؤولين المونغاسكيين، بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين في مختلف الميادين، ومزيد البحث عن فرص شراكة، فضلا عن التأكيد على مكانة تونس كبلد "ذو أولوية للتعاون" بالنسبة الى موناكو.



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