الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم - قبول قائمة جلال بن تقية

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اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قبول قائمة جلال بن تقية لاستيفائها لجميع الشروط القانونية المستوجبة للترشح لرئاسة وعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم للمدة النيابية 2024-2028.



كما اشارت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الى عدم قبول قائمة وسام لطيف لعدم استيفائها لجميع الشروط القانونية المستوجبة.





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وكانت الهيئة قبلت، امس الاثنين، قائمة ماهر بن عيسى مع منح مهلة بيوم واحد لقائمتي بن تقية ولطيف لاستكمال عدد من الوثائق.



وبذلك ستقام الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 9 مارس القادم بمشاركة قائمتي ماهر بن عيسى وجلال بن تقية.

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وفي ما يلي تذكير بالقائمتين المترشحتين:



قائمة جلال بن تقية:

جلال بن تقية (رئيس) - معز المستيري (نائب رئيس) محمد سفيان سالم - تميم لحزامي - زبير اليحياوي - محمد خالد بوزقرو - محمد جليل - مراد العقبي - ظافر الأسود - بلال الجامي - وسيم فضلون - حنان سليني.





قائمة ماهر بن عيسى:

ماهر بن عيسى (رئيس) - علي الوريمي (نائب رئيس) - غازي الشرقي - محمد الفاضل بن حمزة - نبيل موحة - أنيس الباجي - إسكندر كمون - بلحسن بالسمرة - زهور عجمي - محمود عبود - فاتح العلويني - محمد نجيب غميض.

وكانت الهيئة قبلت، امس الاثنين، قائمة ماهر بن عيسى مع منح مهلة بيوم واحد لقائمتي بن تقية ولطيف لاستكمال عدد من الوثائق.وبذلك ستقام الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 9 مارس القادم بمشاركة قائمتي ماهر بن عيسى وجلال بن تقية.