الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم - قبول قائمة جلال بن تقية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d4f1877becf2.97541155_nfmhkoijpeqgl.jpg width=100 align=left border=0>
اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قبول قائمة جلال بن تقية لاستيفائها لجميع الشروط القانونية المستوجبة للترشح لرئاسة وعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم للمدة النيابية 2024-2028.
كما اشارت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الى عدم قبول قائمة وسام لطيف لعدم استيفائها لجميع الشروط القانونية المستوجبة.
كما اشارت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الى عدم قبول قائمة وسام لطيف لعدم استيفائها لجميع الشروط القانونية المستوجبة.
وكانت الهيئة قبلت، امس الاثنين، قائمة ماهر بن عيسى مع منح مهلة بيوم واحد لقائمتي بن تقية ولطيف لاستكمال عدد من الوثائق.
وبذلك ستقام الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 9 مارس القادم بمشاركة قائمتي ماهر بن عيسى وجلال بن تقية.
وفي ما يلي تذكير بالقائمتين المترشحتين:
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282563