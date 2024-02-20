نقابة الصحفيين تنضم إلى حملة جمع تواقيع للصحفيّين من أجل تحريك القضيّة المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائيّة الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d4ce018b37d3.71311390_jenfhlkmpiqog.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن انضمامها إلى حملة جمع تواقيع للصحفيّين والصحفيات للضغط من أجل تحريك القضيّة المرفوعة أمام المحكمة الجنائيّة الدولية منذ أفريل 2022، المقدّمة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدوليّ للصحفيين والمركز الدوليّ للعدالة للفلسطينيين، لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الاستهداف المتعمَّد للصحفيين والمرافق الإعلاميّة، في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع حملات مماثلة في الوطن العربي.



وأضافت في بلاغ لها اليوم أنها تضع على موقعها الرسمي وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي رابط التوقيعات .





...



وذكرت النقابة أن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع إلى 122 شهيدا أي ما يفوق 10 بالمائة من الصحفيين في قطاع غزة، إضافة إلى وجود عشرات الصحفيين الأسرى والجرحى، واستشهاد 1000 من أبناء الصحفيين، على إثر استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني ل137 يوما و الذي خلف إلى حد الآن أكثر من 29 ألف شهيد و69 ألف جريح .



وتعود أطوار القضية إلى قرابة السنتين حيث تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في أفريل 2022 على إثر شكاية تتهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.



وتتعلق الشكوى بعمليات استهداف للصحفيين الفلسطينيين رغم ارتدائهم سترات مكتوبا عليها "صحافة" ووسائل الإعلام بعد قصف برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في ماي 2021، بما في ذلك قضايا تتعلق بأخبار العالم وصحيفة الحياة والميادين الإعلامية والبوابة 24 وغيرها.