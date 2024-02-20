وزيرة التجهيز والإسكان تدعو ّإبان تسليمها 86 مسكنا اجتماعيا بقبلاط بباجة الى احكام اعداد قائمات المنتفعين

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سلّمت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء، 86 مسكنا ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بحيّ الزهور بمدينة قبلاط من ولاية باجة، بتكلفة 5,262 مليون دينار .



وبينت الوزيرة فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان هذه المساكن قابلة للتّوسعة وهي قريبة من كل المرافق وسط مدينة قبلاط ومنها المدارس، كما توفر اطارا ملائما للعيش.





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وأفادت في هذا الصدد، انه تم حلّ الإشكاليات المتعلقة بضبط القائمات وتعويض القديمة منها بعد التثبت منها حرصا على اسناد هذه المساكن الى مستحقيها وهو ما يفسر تسليم هذه المساكن بعد سنوات من إنجازها.



وأوضحت ان الاشكال الكبير يكمن في التدقيق والتثبت وضمان العدل والمساواة بين جميع المواطنين، داعية في هذا السياق، الى الإسراع في التثبت في القائمات عبر تركيز لجان جهوية للعمل، للتمكن من التقدم بسرعة اكبر في الانتفاع بهذه المشاريع.



وأعلنت، الزنزري، بالمناسبة، ان البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سيتواصل شرط توفر الأراضي لإنجازه بباجة.



وأكدت ان قيمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجمهورية التونسية تبلغ 1278 مليون دينار، وهو يشمل إزالة المساكن البدائية وإنجاز مساكن جديدة لفائدة 10189 منتفعا في مرحلة اولي إضافة الى انجاز 13400 مسكنا في مرحلة قادمة وذلك بهدف تمتيع اكثر ما يمكن من العائلات المعوزة بالمساكن الاجتماعية.



وقال المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، عادل عثمان، بدوره، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انه تم انجاز مشروع بناء ال86 مسكنا بقبلاط منذ 3 سنوات لكن البطء في اعداد قائمات المنتفعين، ادى الى توزيع المساكن بصفة متأخرة

وكشف عثمان انه سيتم انجاز مشاريع جديدة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمنطقتي تاجروين بالكاف وبوعرادة بسليانة قريبا.



وقد تم انجاز مشروع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بقبلاط على على مساحة تفوق الـ1,5 هكتارا بتكلفة 5,262 مليون دينار.



ويتكون المشروع من 86 مسكنا فرديا تبلغ مساحة المقاسم المخصصة لها 117 مترا مربعا لكل مسكن فيما تصل المساحة المغطاة الى 46 مترا مربعا. ويتضمن الحي، الذي تمت تهيئته وتنويره، مساحة خضراء تمتد على 238 مترا مربع، علما ان المشروع انطلق سنة 2018 وتواصل حتى سنة 2021 .



