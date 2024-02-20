بن عروس: تقديرات إنتاج زيتون المائدة في حدود 1100 طن وزيتون الزيت بـ14200 طن

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قدرت المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، الإنتاج الجملي لزيتون المائدة بالجهة للموسم الفلاحي 2023 / 2024، في حدود 1100 طن وذلك بزيادة قدرت بنحو 57 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.



ووفق اخر تقرير صادرعن المندوبية، فان صابة زيتون المائدة لهذا الموسم تعتبر متميزة مقارنة بالموسم الفارط 1100 طن، أي بزيادة 400 طن (57% )، لكن ونظرا لارتفاع درجات الحرارة وامتدادها على فترة فاقت الثلاثة أسابيع خلال شهر جويلية 2023 والتي تجاوزت المعدلات العادية، اثر ذلك على الإنتاج الذي شهد تقلصا ملحوظا.

وينطبق نفس الامر ذاته على انتاج زيتون الزيت للموسم لهذا الموسم والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا مقارنة بالموسم الفارط 14200 طن (+67%) إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وفق تشخيص المختصين، تسبب في تقلص الإنتاج وذبول الثمار وتجعدها وتجفف الأوراق في بعض الأصول مع غياب النموات الجديدة .



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ويبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة المنتجة حوالي 29 ألفا و650 عود زيتون، موزعة على 6100 عود زيتون من الأشجار المطرية المنتجة و23 الفا و550 عود زيتون من الأشجار المروية المنتجة بمردودية متفاوتة بين الأشجار بحسب مناطق الإنتاج .

كما يبلغ عدد زياتين الزيت المنتجة لهذا الموسم 546 الفا و500 عود، موزعة على 373 الفا زياتين مطرية منتجة، و173 الفا و500 زياتين مروية منتجة .

وتمثل المساحات الجملية للزياتين نسبة 18 بالمائة من الاراضي الصالحة للزراعة و40 بالمائة من المساحات المخصصة للاشجار المثمرة بالولاية وتتوزع نوعية الزياتين بين 81 بالمائة زياتين منتجة و9 بالمائة زياتين هرمة و10 بالمائة زياتين فتية .

وتم تخصيص المصب القديم بمنطقة بوربيع كمساحة لتجميع وسكب مرجين هذه المادة التي سيتواصل اعتمادها كسماد عضوي للأشجار بعد أن اثبت نجاعته من خلال عديد التجارب المجراة على عديد الضيعات الفلاحية.