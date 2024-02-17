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وزيرة التجارة: مخزونات الخضر والبيض والدواجن متوفرة في رمضان وشركة اللحوم انطلقت في الاستشارات لتوفير الكميات اللازمة من اللحوم

https://www.babnet.net/images/2b/65d0d5866fe219.24699591_npihgqemjokfl.jpg
Publié le Samedi 17 Février 2024 - 16:47 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، السب، في تصريح لـ"وات" بنابل، إن "المخزونات من الخضر والغلال ومنتجات الدواجن والبيض متوفرة، وقد انطلقت شركة اللحوم في الاستشارات لتوريد كميات من اللحوم الحمراء لتزويد السوق خلال الشهر المعظم وبأسعار معقولة في ظل الضغط المتواصل على هذه المادة ولتوفير الكميات اللازمة".

وأبرزت بن رجب، على هامش افتتاحها للدورة السابعة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني، الذي يتواصل الى 25 فيفري 2024 بفضاء معرض نابل، ان الاستعدادات لشهر رمضان كانت محور جلسة عمل وزارية مضيّقة، حيث عرضت كل الوزارات خططها واستعداداتها للشهر المعظم.

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وتابعت مبرزة "أنّ مادّتي الحليب والزّيت النباتي المدعم متوفرة، حاليا، بالأسواق وفق متابعات وزارة التجارة، زد على ذلك ان الديوان الوطني للزيت بصدد الاعداد لاقتناء شحنة تقدر ب15 الف طن بمناسبة شهر رمضان ".

وأوضحت في ذات السياق ان أسعار الزيت النباتي العادي، غير المدعم، تراجعت الى 4 دنانير للتر وان الوزارة وضعت خطة مع الهياكل المهنية والمساحات التجارية لتوفير الكميات ومزيد التخفيض في الأسعار.


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