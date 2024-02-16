البورصة في أسبوع: توننداكس يسجل ارتفاعا طفيفا

اختتمت بورصة تونس معاملات الأسبوع (من 12 إلى 16 فيفري 2024)، على ارتفاع طفيف، وتطور المؤشر المرجعي، توننداكس، بنسبة 0،1 بالمائة، واستقر عند مستوى 85ر8358 نقطة، وسط قيمة معاملات هزيلة، على غرار الاسبوع المنقضي، في ظل غياب تبادل كتل من الاسكندر، لم يتخط عتبة 10،6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر تبادلا خلال الاسبوع بعد استحواذه على 14 بالمائة من المعاملات خلال الأسبوع.





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وعاد أفضل أداء لسهم الكتروستار 14 بالمائة وأقفل عند سعر 0،400 دينار، دون تسجيل معاملات تذكر على السهم.



واحتل سهم الاتحاد الدولي للبنوك أعلى قائمة الإرتفاعات بعد أن زادت قيمته بنسبة 4 بالمائة، وأنهى الأسبوع عند سعر 25،370 دينار، وراكم معاملات بقيمة 117 ألف دينار.



في المقابل تكبّد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة أعلى الخسائر بعد أن فقد 10 بالمائة من قيمته، واختتم الحصّة عند مستوى 0،450 دينار، في ظل معاملات ضئيلة لم تتخط 14 الف دينار.



وتموقع سهم بنك تونس العربي الدولي، ضمن الاسهم الاكثر تبادلا، على مر الاسبوع، ليستحوذ على معاملات بقيمة 1،5 مليون دينار. وتراجع السهم بنسبة 0،8 بالمائة وبلغ سعره مستوى 87،950 دينار.