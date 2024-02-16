هاو مدرب نيوكاسل: ويلسون يخضع لجراحة بسبب إصابة عضلية "غريبة"

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الجمعة عن خضوع المهاجم كالوم ويلسون لجراحة بسبب إصابة في عضلات الصدر تعرض لها خلال الفوز 3-2 على نوتنغهام فورست السبت الماضي، لكن المدرب يأمل في عودة اللاعب قبل نهاية الموسم.



وتعرض اللاعب الدولي الانقليزي لعدة إصابات خلال هذا الموسم، وقد غاب لأكثر من شهرين اعتبارا من سبتمبر الماضي بسبب مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية وربلة الساق.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة "كانت إصابة غريبة، دخل في صراع مع قلب الدفاع في نهاية المباراة الماضية. هي إصابة عضلية، في عضلة صدرية.



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"خضع لفحص بالأشعة وكنا نأمل في أن يتمكن من الاستمرار. وعندما فحصه أخصائي اتضح أنه سيحتاج لعملية جراحية. أعتقد أنه يخضع لها ونحن نتحدث.

"هي ضربة له بلا شك... نأمل في عودته قبل نهاية الموسم".

وسجل ويلسون سبعة أهداف خلال 16 مباراة في البطولة مع نيوكاسل هذا الموسم.

وعلق هاو على ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية حول وجود اتصالات مع دان أشورث مدير الكرة في نيوكاسل منذ 2022 للانتقال إلى مانشستر يونايتد قائلا إنه يرغب في "حل سريع" للموقف.

وقال هاو "ترددت هذه الأنباء كثيرا، عادة ما يعني هذا أن شيئا سيحدث. لكن لم يتصل بنا أحد. "هو أمر صعب، حيث أنك تحتاج الاستمرارية في هذا الدور كي ترى ثمار عملك. هو منصب فترات طويلة. أكثر الأشخاص نجاحا في هذا الدور في البطولة دائما كانوا ممن يعيشون فترة استقرار".

وأضاف "دان قضى فترة قصيرة هنا. ولكن لنرى ما سيحدث".

ويحتل نيوكاسل المركز السابع في البطولة وقد حصد 36 نقطة خلال 24 مباراة، ويستضيف بورنموث صاحب المركز الثالث عشر غدا السبت.