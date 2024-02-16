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مدرب سان جيرمان يرفض التعليق على أخبار رحيل مبابي

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 18:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم التعليق على التقارير التي قالت إن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي سيترك نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الحالي عندما تحدث إلى الصحفيين اليوم الجمعة قائلا إنه لا يستطيع قول أي شي في هذا الصدد.
وقال مصدر في النادي اليوم الجمعة إن مبابي سيترك سان جيرمان في نهاية عقده الحالي لكن لم يتم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والشروط وهو ما قد يتطلب بضعة أشهر قبل صدور إعلان رسمي.


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