بن عروس : تقدم عملية بذر المساحات المخصصة لزراعة الحبوب إلى غاية نهاية شهر جانفي المنقضي بنحو 88 بالمائة

بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024 في ولاية بن عروس، 88 بالمائة، وذلك منذ انطلاق عملية البذر والى نهاية شهر جانفي المنقضي.

وقدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس في تقرير لها، المساحات الفلاحية المبرمجة لزراعة الحبوب بنحو 8660 هكتارا، استكملت عمليات البذر فيها على مساحة تمتد على 7611,5 هكتارا .

وتستأثر المساحات المخصصة للحبوب بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة للزراعات الكبرى والتي تتوزع على زراعات مخصصة للأعلاف وأخرى للبقول الجافة، الى جانب الزراعات الصناعية التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في زراعة السلجم الزيتي.

وتتوزع المساحات المبذورة حبوبا، بصنفيه المطري والسقوي على مساحات مخصصة لزراعة القمح بصنفيه الصلب (4566،5 هكتارا) واللين (105 هكتارات) والشعير(2860 هكتارا) والتريتيكال (80 هكتارا )



...



يذكر انه تم، حسب الإحصائيات المحينة لمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، تسجيل كميات ضعيفة من الأمطار في حدود 14.1 مم خلال شهر جانفي المنقضي (أي بنسبة 24% مقارنة بالمعدل الشهري)، وبلغت الكميات المسجلة منذ بداية الموسم إلى حدود نهاية شهر جانفي المنقضي 187.9 مم، وتراوح عدد الأيام الممطرة بين 15 و 19 يوما .