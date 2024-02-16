انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث ومجالس الجامعات تجرى على التوالي في مارس وأفريل القادمين

تجرى انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يوم 13 مارس القادم فيما تنعقد مجالس الجامعات خلال الفترة المتراوحة من 1 إلى غاية 5 أفريل 2024، وفق ما جاء في المنشور عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2024 والمتعلّق بانتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث ومجالس الجامعات.



ويفتح باب الترشح لانتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب المنشور المذكور الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، يومي 5 و6 مارس 2024.





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ويكون تمثيل الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي على أساس طالبين أو ثلاثة منتخبين لمدة سنة واحدة فيما يكون تمثيل الطلبة بمجلس الجامعة على أساس طالب من كل مرحلة من المراحل الدراسية مع مراعاة خصوصية أنظمة الدراسات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 والمتعلق بالتعليم العالي.



وأوضح المنشور أن انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة يتم من قبل مجموع ممثلي الطلبة بالمجالس العليمة لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة لمة سنة واحدة ولا يمكن للطلبة الأعضاء بالمجالس العلمية للمؤسسات الترشح لعضوية مجلس الجامعة.

