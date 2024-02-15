مكب الرابطة يسلط جملة من العقوبات على عدد من الاندية

سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس جملة من العقوبات على عدد من الاندية وذلك على النحو التالي :

// معاقبة نجم المتلوي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ في المدارج من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة امام اتحاد تطاوين يوم 10 فيفري الجاري لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

// معاقبة اتحاد بن قردان بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة امام مستقبل سليمان يوم 11 فيفري الجاري لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

// معاقبة نسر جلمة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1000 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة امام هلال الشابة يوم 11 فيفري الجاري ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.



...



// معاقبة نادي محيط قرقنة بتوبيخ من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة امام اولمبيك سيدي بوزيد يوم 10 فيفري الجاري في اطار الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.