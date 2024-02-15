ولاية نابل تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد عمليات التشغيل المباشر المنجزة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل (تقرير)

احتلت ولاية نابل خلال سنة 2023 المرتبة الأولى وطنيا في عدد عمليات التشغيل المباشر المنجزة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل بالجهة، حيث تم تشغيل 5117 طالب شغل (2716 عملية تشغيل مباشر و2401 عملية إدماج إثر نهاية عقد تربص)، مقابل 4386 خلال سنة 2022، مسجلة بذلك تطورا هاما يقدّر بـ16.66 بالمائة، وفق معطيات تضمنها التقرير السنوي الصادر عن الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.



ويفيد التقرير ذاته بأن عمليات التشغيل أثمرت على تشغيل 1551 من الإطارات خلال سنة 2023 مقابل 1333 خلال سنة 2022 أي بتطور هام قدرت نسبته بـ 16.35 بالمائة.

أما بالنسبة لعروض الشغل فقد تم خلال السنة الفارطة تسجيل 5675 عرض شغل منها 996 عرضا لفائدة حاملي الشهائد العليا، مقابل 5606 عروض شغل منها 987 عرضا لفائدة حاملي الشهائد العليا خلال سنة 2022، ليسجل عدد العروض الجمليّة تطورا طفيفا بنسبة 1،2 بالمائة وتطورا بنسبة 0،9 بالمائة لعروض الشغل الخاصة بحاملي الشهائد العليا.



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ويشير التقرير إلى أن عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل (تربصات الإعداد للحياة المهنية، وعقود في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية)، بلغ 6629 طالب شغل منهم 3912 من حاملي الشهائد العليا خلال سنة 2023، مقابل 6861 شابا وفتاة منهم 4047 من حاملي الشهائد العليا خلال سنة 2022، مسجّلة بذلك نسبة تراجع تقدر على التوالي بـ: 3.38 بالمائة و3.33 بالمائة.

وفي المقابل، بلغ عدد المنتفعين ببرنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى 638 طالب شغل خلال سنة 2023 مقابل 574 منتفعا خلال سنة 2022 أي بنسبة تطوّر تقدر بـ 11,14 بالمائة، وفق ما ورد في التقرير ذاته.

أما بخصوص برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا (عقد الكرامة سابقا)، فقد عقدت اللجنة الجهوية الاستشارية للنظر في مطالب الانتفاع بهذا البرنامج عدة جلسات خلال سنة 2023، حيث صادقت على 330 مطلبا لانتداب حاملي الشهادات العليا.



وللإشارة فإن النسيج الاقتصادي بولاية نابل يتميز بالتنوع الذي يساهم في خلق عديد مواطن الشغل، إلا إنه يمكن الإقرار بوجود صعوبات في إدماج حاملي الشهادات العليا بصفة قارة رغم توفر المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى عزوف بعض الشباب عن العمل في عديد القطاعات وهو ما خلق إشكاليات في توفير اليد العاملة لدى بعض المؤسسات.