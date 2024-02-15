فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.