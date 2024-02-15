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فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 13:54 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.



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