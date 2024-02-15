وزير الخارجية يرحب بوضع الاتحاد الأفريقي سنة 2024 تحت شعار : "بناء أنظمة تعليمية قوية من أجل تعليم شامل .. "

رحّب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بوضع الاتحاد الأفريقي سنة 2024 تحت شعار : "بناء أنظمة تعليمية قوية من أجل تعليم شامل، ذي جودة، مدى الحياة، وملائم لإفريقيا".



وأكد الوزير، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الملتئمة يومي 14 و15 فيفري الحالي، أن ضمان الوصول إلى التعليم الإلزامي والمجاني يظل أمرًا أساسيًا بالنسبة للدولة التونسية، التي قال إنها تولي منذ الاستقلال مسألتي التربية والتعليم الأهمية القصوى باعتبارهما رافعتي التقدّم الاجتماعي والتنمية في تونس وإفريقيا على حدّ السواء.





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ودعا عمار، وفق بلاغ للخارجية، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المجتمع المدني، وإلى بذل العناية اللازمة على المستوى القارّي لتعزيز برامج التعليم التقني والمهني، وتعزيز الابتكار والبحث.



كما دعا إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا من أجل مستقبل تعليمي وعلمي وتكنولوجي مزدهر لإفريقيا، التي تعتزّ تونس بالانتماء إليها، وفق تعبيره.



ويترأّس وزير الخارجية الوفد التونسي المشارك في الدورة الـرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تلتئم بأديس أبابا يومي 14 و15 فيفري الجاري في إطار الإعداد للدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّرة يومي 17 و18 فيفري الجاري.

