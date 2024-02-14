حرص تونس على تفعيل منطقة التبادل الحر الافريقية القارية ، محور مداخلة لوزير الخارجية في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، على أهمية الخطوات التي قطعتها تونس في مجال تفعيل منطقة التبادل الحرّ الإفريقية القارّية

وأشار بالخصوص الى انخراط البنك المركزي مؤخرا في منظومة الدفع المقاصة الخاصة بهذه المنطقة التجارية ، وذلك خلال مداخلة له بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اليوم الاربعاء بأديس ابابا

وشدد الوزير ، وفق بلاغ للخارجية، على انخراط تونس في المنظومة القانونية لهذه الآلية واستعدادها لتقاسم تجربتها في المجالين التجاري والاقتصادي مع هياكل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومع الدول الإفريقية الشقيقة

كما تطرق الى أهمية هذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية ، داعيا إلى ضرورة تشريك القطاع الخاص في النهوض بالتجارة الإفريقية-الإفريقية وإلى مزيد تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال الأفارقة.

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