بنزرت: 49 نقطة بيع منخرطة في موسم التخفيضات الشتوية وتسجيل 10 مخالفات اقتصادية

افاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت سامي البجاوي ان عدد تصاريح المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية بولاية بنزرت بلغ 49 تصريحا (49 نقطة بيع)، من بينها 27 نقطة بيع منخرطة تنشط في مجال بيع الملابس الجاهزة، و13 نقطة في مجال الأحذية، ونقطتين في مجال بيع مواد التجميل، ونقطة تنشط في مجال بيع الأثاث .



ولاحظ في تصريح لصحفي "وات" ان نسق الانخراط في موسم التخفيضات يعتبر "طيّبا" في مجمله، واعتبر ان معدل التخفيضات "مشجع" باعتباره يتراوح بين 20 و80 بالمائة في مجال الملابس الجاهزة، وبين 20 و50 بالمائة في مجال بيع الأحذية، وبين 20 و80 بالمائة في مجال بيع مواد التجميل، وبين 20 و40 بالمائة في مجال بيع الأثاث بانواعه، وأضاف ان الفرق الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

يشار الى ان موسم التخفيضات يساهم في ادخال مزيد من الحركية التجارية على المشهد الاقتصادي الوطني والجهوي والمحلي، من خلال تمكين المواطن من فرصة اقتناء ما يحتاجه بأسعار منخفضة عن العادة ، وتمكين المهنيين من أصحاب المصانع والتجار والحرفيين من فرصة ترويج سلعهم ومنتجاتهم.



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يذكر ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت ان موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" يتواصل من يوم 01 فيفري إلى غاية يوم 13 مارس 2024.