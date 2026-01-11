Babnet   Latest update 17:26 Tunis

دورة إسبانيا الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهي الدورة في المركز الخامس

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 17:08
      
أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في دورة إسبانيا الدولية لكرة اليد في المركز الخامس، عقب فوزه اليوم الأحد على نظيره المنتخب الإيراني لكرة اليد بنتيجة 26-24، في المباراة الترتيبية للدورة.

وكان السباعي التونسي قد انهزم أمس السبت أمام المنتخب الإسباني لكرة اليد بنتيجة 28-37، في اللقاء الذي أُقيم بقاعة نافارا أرينا بمدينة بامبلونا، ضمن منافسات الدورة.


وتُعدّ هذه الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب التونسي في مجموعته، بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب السلوفاكي لكرة اليد بنتيجة 30-35، ليُنهي الدور الأول في المركز الثالث والأخير للمجموعة الأولى.


وسيُجمع الدور النهائي للدورة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد نظيره السلوفاكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي الجاري، حيث سيشارك في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا.
