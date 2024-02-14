كأس إفريقيا 2023+1 : التشكيلة المثالية للموعد الافريقي

اعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الاربعاء عن التشكيلة المثالية لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة لـ2024) والتي انتهت بتتويج منتخب كوت ديفوار على حساب نظيره النيجيري بنتيجة 2-1 فيما نال منتخب جنوب إفريقيا برونزية المنافسة.



وسيطر نجوم كوت ديفوار ونيجيريا على التشكيلة المثالية في النهائيات من خلال تواجد 3 لاعبين من "الفيلة" ومثلهم من "النجوم الاسود" ولاعبين من جنوب إفريقيا ومثليهما من الكونغو الديمقراطية ولاعب واحد من منتخب غينيا الاستوائية فيما خلت التشكيلة من اسم اي لاعب عربي.

واختارت الهيئة المسيرة لكرة القدم في القارة السمراء إيميرس فاي (مدرب منتخب كوت ديفوار) مديرا فينا للتشكيلة التي جاءت على النحو التالي :



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حراسة المرمى : رونوين ويليام (جنوب إفريقيا)

الدفاع : جيسلان كونان "كوت ديفوار" - أولا أينا (نيجيريا) – وليام تروست إيكونغ (نيجيريا) – شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)

الوسط : تيبوهو موكوينا (جنوب إفريقيا) – فرانك كيسيه (كوت ديفوار) - جان ميشال سيري (كوت ديفوار)

خط الهجوم : أديمولا لوكمان (نيجيريا) - إيميليو إنسوي (غينيا الإستوائية) - يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)

المدرب : إيميرس فاي (كوت ديفوار).