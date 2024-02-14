الوكالة الفنية للنقل البري تعلن عن إحداث مركز جديد للفحص الفني بمدينة قرمبالية

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الاربعاء، عن إحداث مركز جديد للفحص الفني ومعاينة العربات بمدينة قرمبالية من ولاية نابل (حي الازدهار نيانو) ، سيدخل حيز الاستغلال بداية من يوم الجمعة 23 فيفري 2024.



ودعت الوكالة، في بلاغ صادر عنها، العموم إلى التسجيل وحجز موعد لإجراء الفحص الفني بمركز قرمبالية، وذلك عبر موقع واب الوكالة: www.attt.com.tn





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