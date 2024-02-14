تطاوين: تقييم الوضع التربوي وحرص متجدد على توفير كل المستلزمات والظروف المناسبة لمواصلة الارتقاء بالنتائج المدرسية الى اعلى المراتب

خصصت جلسة العمل المنعقدة امس الثلاثاء بمقر ولاية تطاوين، لتقييم الموسم الدراسي واستعراض مختلف الجوانب البيداغوجية واللوجستيكية المهمة لتحقيق الاهداف المنشودة التي رسمتها المندوبية الجهوية للتربية بخصوص تحسين النتائج والترفيع في مختلف المؤشرات المتعلقة بالوضع التربوي عموما.



وقال المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لصحفي "وات" ان المندوبية تواصل الخطة الجهوية لتحسين النتائج التي مكنت من تحقيق قفزة مهمة العام الماضي، تجسمت في ارتقاء الجهة الى المرتبة 16 على المستوى الوطني، بعد ان كانت في اخر المراتب في السنوات التي سبقتها، وذلك نتيجة دعم المجهودات التي تبذلها الاسرة التربوية عموما (مدرسين وتلاميذ وادارة) بتنظيم دروس وحصص تدريس اضافية في مختلف المواد والمعاهد والاعداديات والمدارس الابتدائية التي احتضنت اكثر من 30 الف ساعة دعم خلال السنة الدراسية الماضية

وتداول الحاضرون في عدة مسائل منها الخدمات المدرسية ولا سيما ضمان النقل المنتظم للتلاميذ في المدن عبر حافلات الشركة الجهوية للنقل مدنين او عبر حافلتين وضعتهما وزارة التربية على ذمة تلاميذ المناطق الريفية النائية بمعتمدية رمادة وارياف معتمدية تطاوين الشمالية (الزهرة) في انتظار الحافلة الثالثة حسب ذات المصدر.



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كما تدارس الحاضرون الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية وسير انجاز البناءات المدرسية وصيانتها وتجهيزها ومزيد الاهتمام بالرياضة المدرسية.

واكد والي الجهة حافظ الفيتوري، الذي تراس الجلسة، على ضرورة مواصلة العمل على كافة المستويات وبذل قصارى الجهد وتسخير كل الامكانات على المستويين الجهوي والمحلي لضمان افضل ظروف الدراسة والنتائج، وشدد على ضرورة توفير مياه الشرب وصيانة الوحدات الصحية وانتظام النقل المدرسي والعناية بالنظافة والمحيط والتسريع في اشغال الصيانة وتكثيف الدوريات الامنية في محيط كل المؤسسات التربوية ومواصلة الاحاطة اللازمة بتلاميذ العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.