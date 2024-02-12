مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فايي، " " ما زلت لا أصدق ... عرفنا كل المشاعر".

أعرب مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فايي، عن سعادته الكبيرة بعد قيادته "الفيلة" للتتويج بكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، ، بعد الفوز على نيجيريا، بنتيجة 2-1، في النهائي الذي جرى امس الأحد ، بملعب "الحسن واتارا" ابيمبي، أبيدجان.



وصرح مدرب بطل افريقيا، في الندوة الصحفية بعد النهائي: "لا أدرك، ما زلت لا أصدق ذلك. عرفنا كل المشاعر. هذه البطولة طبعت حياتي بالتأكيد. توليت قيادة الاشراف على المنتخب، في يوم عيد ميلادي، لم نكن حتى متأهلين لبقية المنافسة. ومع ذلك، أود أن أحيي وأشكر جان لويس (غاسي) لأن هذا فوزه أيضا".





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واستطاع المدرب الإيفواري، مرة أخرى إيجاد الوصفة والكلمات من أجل إعادة أبنائه في المباراة بعد تأخرهم في النتيجة خلال الشوط الأول: "أخبرت الأولاد أن هناك متسعا، لأنني شعرت بهم جيد، على عكس النيجيريين الذين رأيتهم أكثر إرهاقا. أنا محظوظ لوجود مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة مثل، ماكس غرادل وسيرج أوريي، اللذين تحملا مسؤولياتهما في غرفة تغيير الملابس. في أقل من 10 دقائق تم قلب الوضع".