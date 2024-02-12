القصرين: المصادقة على 370 عملية استثمار فلاحية بقيمة جملية فاقت ال40 مليون دينار خلال سنة 2023

صادقت لجان إسناد الإمتيازات للمشاريع الفلاحية الخاصة من صنفي "ب" و"ج" بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في ولاية القصرين خلال سنة 2023، على 370 عملية استثمار بقيمة جملية قدرت ب42 مليون دينار، فيما قدرت قيمة المنح المصادق عليها بحوالي 14 مليون دينار، ومن المؤمّل أن تمكّن هذه الاستثمارات من إحداث حوالي 330 موطن شغل، وفق المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالقصرين جمال الشطي.

وذكر الشطّي في تصريح إعلامي، أن أغلب نوايا الاستثمار المصادق عليها خلال السنة الفارطة (94 بالمائة ) مرتبطة بالأنشطة الفلاحية، من أشجار مثمرة وتجهيزات وحفريات مائية وتجهيزات محطات الطاقة الشمسية، فيما تعلقت بقية نوايا الاستثمار (6 بالمائة) بالخدمات الفلاحية وبالتحويل الأولي المرتبط بالأنشطة الفلاحية (وحدات تبريد ، ميكنة فلاحية ، النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية)، وقال أن هذه الإستثمارات شهدت استقرارا مقارنة بإستثمارات سنة 2022 وتوزعت بصفة غير متكاملة بين معتمديات الجهة.

وبين المصدر ذاته في هذا الصدد أن 74 بالمائة من نوايا الاستثمار انحصرت في 5 أو 6 معتمديات، معروفة بنشاطها الفلاحي على غرار معتمديات سبيطلة وفوسانة وفريانة والقصرين الجنوبية.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار