نابل: رفع 326 مخالفة اقتصادية وحجز مواد المدعمة إثر 1070 زيارة مراقبة طيلة شهر جانفي الفارط (المدير الجهوي للتجارة)

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل خلال شهر جانفي الفارط إجمالي 326 مخالفة اقتصادية إثر 1070 زيارة ميدانية أمّنها 142 فريق مراقبة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته، اليوم الجمعة، أن المخالفات المرصودة تتعلّق بالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها، والاحتكار والامتناع عن البيع، ومخالفات أخرى تتعلق بالبيترولوجيا القانونية، والإخلال بتراتيب الدعم، وعدم إعلام المستهلك بتركيبة المنتوج، مشيرا إلى انه تم التركيز على المواد الغذائية المؤطرة والحرة، والخضر والغلال، بالإضافة إلى مراقبة وحدات قلي وتوزيع مادة القهوة.





...



وأفاد في هذا السياق، إلى انه تم خلال الفترة المذكورة حجز أكثر من 3000 كغ من القهوة لدى وحدات قلي وتعليب القهوة، و486 لترا من الحليب، و1798 كغ من مادة السكر، و630 لترا من الزيت النباتي، و4456 علبة من مصبرات الطماطم والهريسة، بالإضافة إلى حجز 8020 علبة تبغ إثر عملية نوعية بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني بالجهة.

وأشار إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة بنابل أعدّت برنامجا للمراقبة المشتركة خلال شهر فيفري الحالي وشهر مارس القادم يرتكز على مراقبة المواد المدعّمة والمنتوجات الفلاحية وذلك بالتنسيق مع قوات الامن بالجهة، مطمئنا المستهلكين حول تأمين التزويد بالمواد الأساسية التي تشهد ضغطا على مستوى الطلب (السكر والقهوة والأرز) خلال شهر رمضان حيث تم وضع برنامج خصوصي في هذا الإطار.

وأضاف أن وزارة التجارة تسعى للتأمين المنتظم والعادي بمادة الفرينة المدعمة المخصصة للمخابز، حيث تم الى حدود اليوم تأمين تزويد المخابز بما قدره 13454 قنطارا أي ما يمثل حوالي 34 بالمائة من الحصة المرصودة لولاية نابل والمقدرة بـ39070 قنطارا، مشيرا الى تسجيل انفراج على مستوى التزويد بالحليب المدعم نصف الدسم خاصة مع الدخول في فترة ذورة الانتاج التي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان.