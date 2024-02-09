الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي: وزير الصحة يدعو إلى الإقبال على التلاقيج وإتباع التدابير الوقائية لتجنب العدوى

شدّد وزير الصحّة علي المرابط اليوم الجمعة،على ضرورة حث المواطنين من أجل إتباع التّدابير الوقائيّة لتجنّب العدوى من خلال تكثيف الأنشطة التّحسيسيّة والتّوعويّة والإقبال على التّلاقيح حسب بلاغ وزارة الصحة.



وأكد علي المرابط خلال الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي على الصّعيدين الوطني والعالمي، على أهمّية إلتزام اليقظة والترصّد خاصّة بالنّسبة للنّزلة الموسميّة والتهابات

القصيبات الهوائيّة.



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وتمّ خلال الجلسة استعراض الوضع الوبائي المتعلّق بكوفيد-19 الذّي "يتّسم بتواصل استقرار مؤشّراته، إلى جانب الفيروسات التّنفسيّة الأخرى التّي ما زالت تسجّل انتشارا هامّا بالبلاد على غرار النّزلة الموسميّة والإصابة بالتهاب القصيبات الهوائيّة"، حسب البلاغ.



ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة إحكام جاهزيّة فرق المراقبة الصحّية بكامل جهات البلاد استعدادا لشهر رمضان المعظّم لضمان السلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة حفاظا على صحّة المواطن.



وكان مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح، رياض دغفوس توقّع في تصريح لـ(وات)، أن تصل تونس إلى ذروة الإصابات بفيروس الانفلوانزا في منتصف شهر فيفري الجاري، داعيا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من عدوى الاصابة بالانفلوانزا الموسمية المنتشرة حاليا.

وتمّ خلال الجلسة استعراض الوضع الوبائي المتعلّق بكوفيد-19 الذّي "يتّسم بتواصل استقرار مؤشّراته، إلى جانب الفيروسات التّنفسيّة الأخرى التّي ما زالت تسجّل انتشارا هامّا بالبلاد على غرار النّزلة الموسميّة والإصابة بالتهاب القصيبات الهوائيّة"، حسب البلاغ.ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة إحكام جاهزيّة فرق المراقبة الصحّية بكامل جهات البلاد استعدادا لشهر رمضان المعظّم لضمان السلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة حفاظا على صحّة المواطن.وكان مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح، رياض دغفوس توقّع في تصريح لـ(وات)، أن تصل تونس إلى ذروة الإصابات بفيروس الانفلوانزا في منتصف شهر فيفري الجاري، داعيا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من عدوى الاصابة بالانفلوانزا الموسمية المنتشرة حاليا.