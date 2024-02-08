أريانة: متابعة تقدّم جملة من المشاريع العموميّة بالجهة واستحثاث نسق إنجازها

انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية أريانة، الجلسة الدورية العاشرة للجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية برئاسة والي الجهة خالد النوري.



وشملت الجلسة متابعة قرارات الجلسات السابقة، والنظر في مدى إلتزام الأطراف المتدخلة في تنفيذها، والتأكيد على مزيد التدقيق والتشخيص والتنسيق وتضافر الجهود بين الهياكل المعنية المحلية والجهوية والمركزية، ومواصلة تنفيذ توصيات اللجنة وذلك قصد تجاوز الصعوبات والإشكاليات المطروحة بهدف إستحثاث نسق إنجاز هذه المشاريع وعددها 8 بولاية أريانة.





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وتتمثل المشاريع، التي تم التداول بشأنها في جلسة اليوم والتي تم عرضها سابقا على أنظار اللجنة، في توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بمنطقة النحلي، والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت، والمنطقة الصناعية جعفر رواد، إضافة إلى مشروع تعصير المنطقة السقوية العمومية بسيدي ثابت، وانجاز الطريق الحزامية X20، وبناء مركز الخدمات الفلاحية بشرفش سيدي ثابت، ومسرح الهواء الطلق بالمنتزه البلدي بحي التضامن، و تهذيب حي شاكر وحي وردة بمعتمدية رواد.

