وزارة الصحة تطلق في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة برنامجا للتأهيل الوظيفي لمرضى القلب

أطلقت وزارة الصحة، بداية من اليوم الخميس، بمستشفى الرابطة بالعاصمة، برنامجا للتأهيل الوظيفي لمرضى القلب وذلك خلال موكب انتظم بأشراف وزير الصحة علي المرابط.



وذكر الوزير في تصريح اعلامي، "ان اطلاق هذا البرنامج، الاول من نوعه في تونس، يهدف الى توفير الرعاية لفائدة مرضى قصور القلب الحاد والمصابين باعتلالات قلبية"،مشيرا الى أن البرنامج يرتكز على تهيئة بناية تضم وحدتين تم تجهيز الاولى بمعدات طبية خاصة تمكن من الاحاطة بمرضى قصور القلب الحاد في حين تضم الوحدة الثانية تجهيزات تمكنهم من اجراء تمارين رياضية تحت رعاية طبية.





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واضاف أن هذا البرنامج الجديد يستهدف مرضى القلب، المسجلين في قائمة الانتظار لاجراء عمليات لزرع القلب وكذلك المرضى الذين خضعوا لعمليات القلب المفتوح بالاضافة الى المصابين بالشريان التاجي او الذين خضعوا لعمليات قسطرة.



وقال "ان أن الهدف المنشود من هذا البرنامج يتمثل في توفير الرعاية الصحية لفائدة مرضى القلب في وقت تعدّ فيه أمراض القلب والشرايين من بين أكثر الأمراض تسببا في الوفيات في تونس".



وأثنى وزير الصحة بالمناسبة، على مجهودات الطاقم الطبي وكافة الأعوان بقسم جراحة أمراض القلب والشرايين بالرابطة، مبرزا أن البرنامج، الذي يعد حلقة اساسية في استكمال مسار عملية العلاج، يضم فريقا من الاطباء المختصين في امراض القلب والشرايين والمختصين في التأهيل الوظيفي للقلب.



واشار مسؤول بقسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة، الياس بن عياد المسعدي، الى أن كل مريض سينتفع ببرنامج خصوصي للتأهيل الوظيفي للقلب، على مدى 6 أشهر بمعدّل 20 حصة للمريض الواحد، موضحا أن الاطار المشرف على تنفيذ البرنامج يتولى اعداد تقييم لقدرات القلب لكل مريض مع نهاية البرنامج.



وبيّن رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة، محمد سامي المورالي، ان اخصائيين في العلاج الطبيعي وآخرين مختصين في القلب والشرايين يتولون الاشراف على تطبيق البرنامج بكل مراحله، معبّرا عن تطلعه في أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ( الكنام) بتغطية مصاريف المرضى الذين ينتفعون بالبرنامج المذكور في اطار اتفاقية تجمع كل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.