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رالي الياسمين النسائي الدولي بتونس من 18 الى 23 فيفري الجاري

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تستضيف تونس من 18 الى 23 فيفري الجاري رالي الياسمين النسائي الدولي .
وستنطلق التظاهرة من مدينة قربة لتتجه المتسابقات نحو مدن دوز ثم جربة و المنستير و الجم و يختتم الرالي في قربة.

وافاد منظمون ان التظاهرة التي تنظم تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات ستشهد مشاركة 26 سيارة وحوالي 52 متسابقة من فرنسا والجزائروتونس.
...

. وعقدت الجامعة التونسية للسيارات جلسة تنسيقية يوم الإربعاء بحضور ممثلون عن الشركة المنظمة و عن مختلف الوزارات المتداخلة و تم تناول جميع الجوانب التنظيمية.


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