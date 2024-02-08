رالي الياسمين النسائي الدولي بتونس من 18 الى 23 فيفري الجاري

تستضيف تونس من 18 الى 23 فيفري الجاري رالي الياسمين النسائي الدولي .
وستنطلق التظاهرة من مدينة قربة لتتجه المتسابقات نحو مدن دوز ثم جربة و المنستير و الجم و يختتم الرالي في قربة.
وافاد منظمون ان التظاهرة التي تنظم تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات ستشهد مشاركة 26 سيارة وحوالي 52 متسابقة من فرنسا والجزائروتونس.
وستنطلق التظاهرة من مدينة قربة لتتجه المتسابقات نحو مدن دوز ثم جربة و المنستير و الجم و يختتم الرالي في قربة.
وافاد منظمون ان التظاهرة التي تنظم تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات ستشهد مشاركة 26 سيارة وحوالي 52 متسابقة من فرنسا والجزائروتونس.
. وعقدت الجامعة التونسية للسيارات جلسة تنسيقية يوم الإربعاء بحضور ممثلون عن الشركة المنظمة و عن مختلف الوزارات المتداخلة و تم تناول جميع الجوانب التنظيمية.
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