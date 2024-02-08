رالي الياسمين النسائي الدولي بتونس من 18 الى 23 فيفري الجاري

تستضيف تونس من 18 الى 23 فيفري الجاري رالي الياسمين النسائي الدولي .

وستنطلق التظاهرة من مدينة قربة لتتجه المتسابقات نحو مدن دوز ثم جربة و المنستير و الجم و يختتم الرالي في قربة.



وافاد منظمون ان التظاهرة التي تنظم تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات ستشهد مشاركة 26 سيارة وحوالي 52 متسابقة من فرنسا والجزائروتونس.



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. وعقدت الجامعة التونسية للسيارات جلسة تنسيقية يوم الإربعاء بحضور ممثلون عن الشركة المنظمة و عن مختلف الوزارات المتداخلة و تم تناول جميع الجوانب التنظيمية.