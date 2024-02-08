البطولة السعودية الرابعة عالمياً في الإنفاق في موسم 2023-2024

حلّ دوري المحترفين السعودي "روشن" في المركز الرابع عالمياً خلف بطولات إنقلترا وفرنسا وإيطاليا من حيث الإنفاق على صفقات ضم اللاعبين في موسم 2023-2024، والذي يضم فترتي الانتقالات، الأولى في صيف 2023 والثانية في شتاء 2024.



وأنفقت أندية البطولة السعودية خلال الموسم الجاري، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، حوالي 972 مليون يورو. فعلى الرغم من أن الإنفاق في انتقالات جانفي 2024 لم يتجاوز 23 مليون يورو، فإن فترة انتقالات صيف 2023 كانت قياسية.

ولعبت البطولة السعودية دوراً كبيراً في نمو الإنفاق على ضم اللاعبين في الموسم الحالي عالمياً، إذ لم ينفق في موسم 2022-2023 سوى 45 مليون يورو، ليتضاعف بالتالي الإنفاق في الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق بأكثر من 21 مرة.



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وقفز حجم سوق انتقالات اللاعبين عالمياً في الموسم الجاري ليصل إلى ما لا يقل عن 10.2 مليار يورو، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 9.4 مليار يورو والذي جرى تسجيله في موسم 2019-2020، أي بنمو بلغ 8.5 في المائة.

وتحقق هذا الرقم على الرغم من تراجع إنفاق البطولة الإنقليزية من 3.1 مليار يورو في الموسم الماضي الى 2.9 مليار يورو خلال الموسم الحالي، ليسجل تراجعاً نسبته 6.5 في المائة.

ولم يظهر التأثير السعودي في فترة الانتقالات فقط في إجمالي الإنفاق العام لموسم 2023-2024، لكنه ظهر كذلك على مستوى قائمة الأندية الأعلى إنفاقاً على ضم اللاعبين في العالم، والتي شهدت ظهور الأندية الأربعة المملوكة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، وهي "الهلال" و"الأهلي" و"النصر" و"الاتحاد"، ضمن أعلى 20 نادياً من حيث الإنفاق في الموسم الحالي.

وضمت قائمة أعلى 20 نادياً من حيث الإنفاق، بخلاف الرباعي السعودي 10 أندية إنقليزية وناديين من كل من البطولة الإيطالية والبطولة الألمانية، بينما ضمت القائمة نادياً واحداً من كل من البطولة الإسبانية والبطولة الفرنسية.

وحل "الهلال" السعودي في المركز الثالث عالمياً بضم 11 لاعباً جديداً بتكلفة 376 مليون يورو خلف "تشيلسي" الإنقليزي و"باريس سان جيرمان" الفرنسي، فيما كان المركز الثامن من نصيب "الأهلي" الذي تعاقد مع 18 لاعباً كلفوا خزينته 184 مليون يورو.

أما نادي "النصر" السعودي، فضم 8 صفقات جديدة بتكلفة 165 مليون يورو وجاء في المركز 12 عالمياً، بينما جاء "الاتحاد" في المركز 19 عالمياً بعدما أنفق 121.5 مليون يورو لضم 17 لاعباً جديداً.