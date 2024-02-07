كاس اسيا - المنتخب القطري يبلغ النهائي على حساب إيران

واصل المنتخب القطري، حامل اللقب، مسيرته الناجحة في الحفاظ على لقب كأس آسيا "قطر 2023 "، بعد بلوغه المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره الإيراني (3 - 2)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب /الثمامة/ في الدور نصف النهائي.





وسجل جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق (18، و43، و82) أهداف قطر، وسردار أزمون وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين (3، و51) هدفي إيران.



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وضرب المنتخب القطري موعدا في المباراة النهائية المقررة مساء السبت المقبل على استاد لوسيل، مع نظيره الأردني الذي تأهل هو الآخر بعد فوزه على كوريا الجنوبية (2 - صفر) أمس الثلاثاء.

ونجح المنتخب القطري بهذا الفوز في تخطي عقبة الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، بعد وصوله إلى نفس الدور في النسخة الماضية 2019 التي حقق لقبها قبل أربعة أعوام في الإمارات، ليخوض بذلك النهائي الثاني تواليا له في تاريخ مشاركاته العشر في البطولة القارية.

في المقابل، أخفق المنتخب الإيراني للمرة السابعة في تخطي عقبة الدور نصف النهائي، بعدما نجح ثلاث مرات في تخطيه، حصد خلالها اللقب أعوام 1968 و1972 و1976.