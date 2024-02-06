ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم : ذهبية لوليد كتيلة و برونزية لمحمد نضال الخليفي

توج وليد كتيلة بذهبية سباق 200 متر كراسي لفئة تي 34، في ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم بتوقيت زمنه 27:41 ث.
كما أحرز محمد نضال الخليفي الميدالية البرونزية في سباق 200 كراسي لفئة T53 بتوقيت زمنه 27:19 ث، محققا بذلك رقم شخصي وافريقي.
ويختتم ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم في نسخته الثانية عشر اليوم الثلاثاء، وقد شهد مشاركة 291 لاعبا ولاعبة من 38 دولة.
كما أحرز محمد نضال الخليفي الميدالية البرونزية في سباق 200 كراسي لفئة T53 بتوقيت زمنه 27:19 ث، محققا بذلك رقم شخصي وافريقي.
ويختتم ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم في نسخته الثانية عشر اليوم الثلاثاء، وقد شهد مشاركة 291 لاعبا ولاعبة من 38 دولة.
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