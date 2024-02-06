" نعد لعقد جلسة انتخابية شفافة وشرعية وديمقراطية في نطاق الالتزام باللوائح والقوانين المحلية وا لدولية " ( منير بن سليمان الرئيس المؤقت للجامعة التونسية للكرة الطائرة

قال منير بن سليمان الرئيس المؤقت للجامعة التونسية لكرة الطائرة انه سيتم يوم 24 فيفري الجاري عقد جلسة عامة خارقة للعادة للجامعة للنظر في عدة مواضيع ذات العلاقة بسير نشاط الجامعة وتمهيد السبيل لعقد جلسة عامة انتخابية في افضل الظروف حيث سيتم خلال الجلسة الخارقة للعادة النظر في التقارير المالية للسنوات الماضية وتعيين مراقب حسابات وانتخاب لجنة للاشرف على الانتخابات

كما سيتم خلال الجلسة الخارقة للعادة النظر في تحوير بعض البنود في لوائح الجامعة ذات العلاقة بسير المسابقات وتاهيل اللاعبين

وافاد بن سليمان في تصرح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) انه ينتظر ان تنعقد الجلسة الانتخابية للجامعة نهاية شهر جوان المقبل او بداية جويلية المقبل وذلك بعد استكمال كل الاجراءات والترتيبات لعقدها.





...



واكد على انه تم التشاور مع وزارةالشباب والرياضىة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة في ما يتعلق باقرار مختلف المحطات المقبلة لسيرالجامعة تمهيدا لعقد الجلسة العامة الانتخابية حسب المواصفات وبالشروط المطلوبة مؤكدا الحرص على احترام الضوبط التي يحددها القانون التونسي في المجال والالتزام بلوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مشيرا في هذا المجال انه سيتم نهاية الشهر الجاري او مستهل شهر مارس المقبل عقد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد الافريقي لبحث مختلف المواضبع ذات العلاقة



واكد بن سليمان في تصريحه لوكالة (وات) على ان كل الاطراف ذات العلاقة من هيئة تسييرة ووزارة اشراف واتحاذ دولي للكرة الطائرة تحرص على ان يتم عقد جلسة عامة في اطار من الشفافية والشرعية والديقراطية معربا عن امله في ان تتوفر افضل الظروف لعقد الجلسة العامة الانتخابية



ويذكر انه تم بقرار من وزير الشباب والرياضة تعيين مكتب وقتي للاشراف على الجامعة وذلك بداية من تاريخ 28 سبتمبر 2023 برئاسة منير بن سليمان.

وضم المكتب المؤقت الى جانب منير بن سليمان كرئيس الاعضاء خالد بن شعبان ورياض بن حمادو ومخلص المروقي



ر/زهو