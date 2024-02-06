الديوان الوطني للزيت يعلن عن انطلاق حصص تذوق العينات المترشحة للجائزة الوطنية لافضل زيت زيتون بكر ممتاز

أعلن الديوان الوطني للزيت عن انطلاق حصص التذوق الخاصة بجائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز في دورتها السابعة، أمس الاثنين.



وأضاف الديوان، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أنّ عدد العينات المشاركة في هذه المسابقة، بلغت 95 عينة من جميع انحاء الجمهورية. علما وان المسابقة يدعمها المجلس الدولي للزيتون.





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واعلن الديوان الوطني للزيت في نوفمبر 2023 عن انطلاق قبول الترشحات للدورة السابعة لمسابقة افضل زيت زيتون بكر ممتاز لموسم 2023 - 2024 وفتح المشاركة فيها للمنتجين الافراد وجمعيات المنتجين وشركات التعبئة والتغليف



وكان الديوان اسند في 18 ماي 2023 الميدالية الذهبية، في مسابقة افضل زيت زيتون بكر في دورتها السادسة، في أصناف "الثمري الناضج" و"الثمري الخفيف " و"الثمري المتوسط " و"الثمري الكثيف ".



وتأتي هذه المسابقة في وقت تميز فيه زيت الزيتون التونسي على المستوى الدولي خلال سنة 2023، خاصة بعد حصول تونس على 211 ميدالية ، في مختلف المسابقات الدولية لزيت الزيتون، التي تمّ تنظيمها في أوروبا وأمريكا وآسيا، لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز.



وحازت 52 شركة تونسيّة، وفق معطيات أصدرتها وزارة الصناعة يوم 12 جانفي 2024 ، على ميداليّات في 33 مسابقة دوليّة لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز.