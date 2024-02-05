رئيس الجمهورية يعاين في منطقة المنيهلة عملية إزالة فضلات البناء المتراكمة منذ أكثر من عقد من الزمن

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، إلى منطقة المنيهلة أين عاين عملية إزالة فضلات البناء التي بقيت متراكمة لمدة تفوق العقد من الزمن، وفق نشرته رئاسة الجمهورية في بلاغ أرفقته بفيديو يوثق الزيارة.



وسبق لرئيس الجمهورية أن أذن برفع هذه الفضلات بسرعة وانطلقت الأشغال منذ أكثر من أسبوعين، وفق ذات المصدر.





وقال الرئيس سعيد، خلال هذه الزيارة، "يفترض أن يتحمل الولاة مسؤولياتهم في تنظيف البلاد، في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق"، مضيفا قوله "من لا يقوم بدوره لا مكان له في الدولة".وتحدّث رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، إلى عدد من المسؤولين في المستويين الجهوي والمحلي ودعاهم إلى مزيد العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم والسهر على سير المرافق العمومية سيرا طبيعيا.كما اطّلع رئيس الجمهورية على مشاغل عدد من المواطنين، مؤكدا على أن الحلول قادمة ويجب أن تكون حلولا اجتماعية تهم كل التونسيين في كل المناطق، مع العمل، في نفس الوقت، على فرض احترام القانون على الجميع ومواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.