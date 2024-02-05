جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم السبت 9 مارس المقبل

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية يوم السبت 9 مارس المقبل لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديد على اساس نظام القائمات وذلك للفترة النيابية 2024-2028 ...وقد تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بداية من يوم 8 فيفري الجاري الى يوم 17 فيفري الجاري حسب ما جاء في بلاغ للجامعة اليوم.ووجه نائب رئيس الجامعة عن المكتب الجامعي الدعوة للمشاركة في الجلسة العامة الانتخابية لرؤساء الرابطات الوطنية والجهوية والاندية المنخرطة بالجامعة للموسم 2043/2024