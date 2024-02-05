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جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم السبت 9 مارس المقبل

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية يوم السبت 9 مارس المقبل لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديد على اساس نظام القائمات وذلك للفترة النيابية 2024-2028 ...
وقد تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بداية من يوم 8 فيفري الجاري الى يوم 17 فيفري الجاري حسب ما جاء في بلاغ للجامعة اليوم.
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ووجه نائب رئيس الجامعة عن المكتب الجامعي الدعوة للمشاركة في الجلسة العامة الانتخابية لرؤساء الرابطات الوطنية والجهوية والاندية المنخرطة بالجامعة للموسم 2043/2024


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