انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم : فتح باب الترشحات من 8 الى 17 فيفري الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان باب الترشح لعضوية المكتب الجامعي يفتح بداية من يوم الخميس 8 فيفري الجاري الى غاية يوم السبت 17 من الشهر على الساعة منتصف النهار كاخر اجل لقبول قائمات الترشح.



وتعقد الجامعة التونسية لكرة القدم يوم السبت 9 مارس القادم جلستها العامة الخارقة للعادة الانتخابية على الساعة الحادية عشرة صباحا باحد النزل بضاحية قمرت.





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وكشفت الجامعة بالمناسبة على جدول الاعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة الانتخابية والذي يتضمن انتخاب رئيس واعضاء المكتب الجامعي / انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات / انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للاستئناف / انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للتاديب وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة الاخلاقيات.



