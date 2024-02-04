الترجي الرياضي يفوز وديا على الفريق الرديف للرجاء الرياضي المغربي 1-صفر

فاز الترجي الرياضي على الفريق الرديف للرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت بينهما مساء اليوم الاحد في الدار البيضاء.

وسجل هدف الترجي الرياضي ياسين مرياح في الدقيقة 74.

وكان الترجي الرياضي تغلب في مباراة ودية اخرى اقيمت صباح الاحد على نادي شباب الصخور السوداء (فريق جهوي لرابطة الدار البيضاء) بنتيجة 10-صفر سجلها رودريغو رودريغيز (17و34 و56) وزكريا العايب (44) ومحمد علي بن حمودة (72 و76) واسامة بوقرة (79 و87) وياسين مرياح (85 ض ج) وحسام تقا (88).

ويجري الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد ميغيل كاردوزو تربصا تحضيريا بالمغرب الى غاية 8 فيفري الجاري في اطار استعداداته للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وبقية مقابلات دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا.



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ويستهل الترجي الرياضي مشواره في مرحلة التتويج للبطولة يوم السبت 17 فيفري باستضافة الملعب التونسي في حين سيكون على موعد مع مقابلتين هامتين في نهاية مرحلة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا على ملعب رادس الاولى امام النجم الساحلي يوم 23 فيفري لحساب الجولة الخامسة والثانية امام الهلال السوداني يوم غرة مارس في اطار الجولة السادسة والاخيرة.