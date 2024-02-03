سليانة: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية محمّلة على متن سيارة بمدخل مدينة سليانة

تفطّنت فرق مراقبة مشتركة بولاية سليانة، اليوم السبت، لسيارة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في مدخل مدينة سليانة، وتولّت حجز كامل البضاعة، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن السيارة المشار إليها كانت قادمة من ولاية الكاف محملة بـ140 قطعة من الكايك، و60 قطعة من الشكلاطة، و12 كغ من البسكويت، و352 قطعة جبن، و145 كيس رقائق بطاطا (شيبس)، و220 كيس كاكي، و14 كغ حلوى، و48 علبة بسكويت، و2.5 كغ من الشكلاطة.

وأضاف أنّه تم ضبط السيارة من طرف فرقة الشرطة البلدية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفرقة الشرطة النجدة بسليانة.

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