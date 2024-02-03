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" رالي تونس للمغامرة" من 8 الى 10 فيفري الجاري

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 13:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تستضيف تونس النسخة الأولى من " رالي تونس للمغامرة" وهو أول "رالي تونسي 100% من حيث التنظيم و اللوجستيك و المتسابقين حسب ما افادت الجامعة التونسية للسيارات.
وينتظم رالي المغامرة تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات من 08 إلى 10 فيفري

و إستعدادا لهذا الحدث إنعقدت جلسة عمل يوم امس الجمعة بمقر الجامعة التونسية للسيارات بحضور منظم الرالي محمد ساسي و ممثلين عن الوزارات المتداخلة و تم بالمناسبة سير التحضيرات وتدارس كل تفاصيل التظاهرة.
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