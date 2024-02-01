كاس امم افريقيا - نجيريا تسعى الى بلوغ المربع الذهبي على حساب انغولا ومواجهة متكافئة بين الكونغو الديمقراطية وغينيا

يواجه منتخب نيجيريا لكرة القدم نظيره الانغولي يوم غد الجمعة وهدفه انتزاع تأشيرة العبور الي الدور نصف

النهائي من كاس افريقيا للأمم 2023 فيما يطمح منافسه للتأهل الي المربع الذهبي

للمرة الاولى في تاريخه .

ويسعى المنتخب النيجيري الذى ازاح في الدور ثمن النهائي نظيره الكاميروني



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(2-0) لمواصلة عروضه ونتائجه الجيدة التى سجلها منذ بداية المنافسة القارية .

ويعول البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا على عدد من النجوم في مقدمتهم

فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، أفضل لاعب في إفريقيا 2023، وأديمولا

لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي لصنع الفارق والاقتراب اكثر من النهائي.

ويعد منتخب نيجيريا قوة أساسية في كرة القدم الإفريقية وله باع طويل في

هذه البطولة القارية التي أحرز لقبها ثلاث مرات من قبل، أعوام /1980 و1994

و2013/، فيما حل وصيفا في أربع مناسبات /1984 و1988 و1990 و2000/.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب أنغولا بلوغ الدور نصف النهائي لأول مرة في

تاسع مشاركاته، حيث كانت أفضل نتائج المنتخب الوصول لربع النهائي مرتين تواليا

في نسختي 2008 و2010 .

ويعتمد البرتغالي بيدرو غونسالفيز مدرب منتخب أنغولا على عدد من اللاعبين

المؤثرين، منهم جاسينتو دالا لاعب الوكرة القطري، ومابولولو مهاجم و هداف

الاتحاد الاسكندري المصري.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نظيره

الغيني في مواجهة متكافئة، يتطلع فيها المنتخب الكونغولي لتحقيق أول فوز له

بالبطولة، بعد تعادله ثلاث مرات في دور المجموعات أمام زامبيا والمغرب

وتنزانيا، ثم تعادل مع مصر بالدور ثمن النهائي في الوقت الأصلي /1-1/، قبل أن

يتفوق بركلات الترجيح.

وشارك منتخب الكونغو الديمقراطية 19 مرة في كاس إفريقيا للأمم، وتوج باللقب

مرتين في 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا و1974 تحت مسمى زائير.

في المقابل، تحلم غينيا بلقب أول في تاريخها، علما أن أفضل نتيجة لها هي

الحلول في مركز الوصافة عام 1976 عندما أقيمت النهائيات بنظام المجموعة.

وتأهلت غينيا في النسخة الحالية من ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز

الثالث بجمعها 4 نقاط بدور المجموعات، قبل أن تطيح بمفاجأة البطولة /غينيا

الاستوائية/ بنتيجة (1-0) في الدور ثمن النهائي.