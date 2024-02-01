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الترجي الرياضي يتعاقد مع الكونغولي بوكيا والطوغولي اهولو لمدة عامين ونصف

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 11:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن الترجي الرياضي امس الاربعاء عن انهاء جميع اجراءات التعاقد مع الجناح الايمن الكونغولي اندري بوكيا لمدة سنتين ونصف قادما من نادي اروكاالبرتغالي.

كما اوضح الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تعاقد مع متوسط الميدان المحوري الطوغولي روجي اهولو الى غاية جوان 2026 في صفقة انتقال حر.
يذكر ان الترجي الرياضي يستعد لخوض مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بثلاث نقاط حوافز.
...

وسيستضيف في الجولة الاولى من هذه المرحلة المقررة يوم 17 فيفري الجاري، الملعب التونسي والذي يملك في رصيده نقطتي حوافز.


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